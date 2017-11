Pas-de-Calais: Ne l'appelez plus jamais Eurotunnel mais Getlink

Le groupe Eurotunnel s'appelle désormais Getlink. — M.Libert / 20 Minutes

Le groupe Eurotunnel disparaît et devient Getlink. Dans un communiqué, publié ce lundi, l’opérateur du tunnel sous la Manche a annoncé son changement de nom à compter du même jour. A l’acronyme GET (Groupe EuroTunnel), qui est aussi son code boursier, a été ajouté le mot anglais « link », « qui évoque la dynamique des échanges et des liens ».

>> A lire aussi : Eurotunnel se dote de drones «militaires» de surveillance

« Le groupe s’est transformé depuis dix et est désormais armé pour répondre aux défis posés par les nouvelles mobilités », a déclaré le président de Getlink, Jacques Gounon, dans son communiqué.

Eurotunnel reste une marque commerciale

Le mot « Eurotunnel » ne disparaît cependant pas totalement, il reste la marque commerciale attachée aux échanges transmanche. Les autres marques du groupe sont Europorte (opérateur privé de fret ferroviaire), ElecLink (future interconnexion électrique entre la Grande-Bretagne et la France) et Ciffco (centre de formation privé pour les métiers du ferroviaire).

>> A lire aussi : «Aucun signe de ralentissement» britannique pour Eurotunnel après l'annonce du Brexit

GetLink emploi 3.300 collaborateurs et transporte chaque année plus de 20 millions de passagers, 1,6 million de camions et 2,6 millions de voitures. Son chiffre d’affaires, au premier semestre 2017, était de 497 millions d’euros, en hausse de 3 % par rapport au premier semestre 2016.