NutellaGate: Ferrero détaille «les ajustements mineurs» de sa recette

On ne plaisante pas avec le Nutella. Ferrero a pu le constater une nouvelle fois : les fans de la célèbre pâte à tartiner sont les meilleurs gardiens de sa précieuse recette. Depuis la découverte début novembre par une ONG allemande de changements dans la couleur et la composition du Nutella, les rumeurs ont enflammé la toile avec le désormais incontournable hashtag #NutellaGate.

#NutellaGate Dear @NutellaUSA @NutellaGlobal Do u remember #NewCoke? Yeah, that worked real well! pic.twitter.com/r7Uxz3rRkB