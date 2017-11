Revenu universel: Un Français sera tiré au sort et recevra 1.000 euros par mois pendant un an

Billets de banque (illustration) — JAUBERT/SIPA

Après avoir été expérimenté en Allemagne, le revenu de base fait son arrivée en France. D’ici décembre, une personne tirée au sort recevra 1.000 euros par mois pendant un an. Et ce, sans condition d’âge ou de ressources.

Le projet, porté par le porte-parole d’Europe Écologie-Les Verts Julien Bayou, sera financé par une campagne de financement participatif.

Et vous ? Que feriez vous avec 1000 euros garantis par mois ?https://t.co/bs6bxeCrCR pic.twitter.com/wx0aZZBtDd — Julien Bayou (@julienbayou) November 2, 2017

« L’idée est de développer une autre forme de protection sociale », explique l’élu, cité par BFMTV. « On apprend de ce qui se passe en Allemagne, où 120 revenus de base ont déjà été distribués. »

Julien Bayou attend le soutien de la classe politique

Sur le site, il était possible ce jeudi en début d’après-midi de constater que plus de 6.000 euros avaient déjà été collectés. Victime de son succès, le site migrait ce jeudi vers des serveurs « plus robustes ».

monrevenudebase.fr victime de son succès. Plus de la 1/2 de la somme nécessaire au financement d'1 an de revenu de base déjà atteint pic.twitter.com/jOvgGeLCQ5 — Clémence Apetogbor (@Clem_Apetogbor) November 2, 2017

Un deuxième tirage au sort sera effectué dès qu’un nouveau seuil (12.000 euros, 24.000 euros, 36.000 euros…) sera franchi. « Nous faisons avec nos moyens », confesse Julien Bayou. L’élu espère être appuyé dans son projet par d’autres membres de la classe politique comme Benoît Hamon ou Delphine Batho. Il estime également qu'« une loi est nécessaire, à l’image des "territoires zéro chômeurs" » pour que l’expérimentation soit élargie. Outre-Rhin, rappelle BFMTV, le premier revenu de base a été financé par un unique mécène.