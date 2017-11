Banque en ligne: Orange est le premier opérateur télécoms à se lancer

Orange compte atteindre les deux millions de clients pour sa banque en ligne. — ERIC PIERMONT AFP

L’opérateur télécoms Orange lance ce jeudi sa banque mobile Orange Bank. Il devient ainsi le premier géant des télécoms en France à tenter l’aventure sur un secteur déjà ardemment disputé par les établissements traditionnels et de nouveaux acteurs technologiques.

Pas de frais bancaires, 80 euros offerts

Son PDG Stéphane Richard a donné le coup d’envoi de cette nouvelle aventure sur son compte Twitter.

Le but de l’entreprise est d’atteindre les deux millions de clients. Pour cela, le groupe va miser 500 millions d’euros sur les dix prochaines années. SFR (groupe Altice), plus gros opérateur rival d’Orange dans l’Hexagone, a prévu de lancer sa propre banque en ligne courant 2019. Autre concurrent, le coffret C-Zam, lancé mi-avril par le géant de la distribution Carrefour, qui associe une carte bancaire internationale Mastercard et un compte en ligne sans découvert autorisé.

Pour sa banque 100 % digitale, Orange promet une inscription en quinze minutes, pas de condition de ressources ou encore la possibilité de payer avec son smartphone. Les virements bancaires devraient même pouvoir se faire… par sms.