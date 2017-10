Journée mondiale des pâtes: Les Italiens sont (sans surprise) les plus gros consommateurs du monde

Illustration de pâtes. — LODI Franck/SIPA

Production ou consommation, la pasta a encore de beaux jours devant elle en Italie. A l’occasion de la 19e édition de la Journée mondiale des pâtes ( World Pasta Day), organisée ce mercredi, l’organisation internationale des pâtes (IPO) a dévoilé ses derniers chiffres.

L’Italie loin devant la Tunisie

Selon l’IPO, entre 1997 et 2016, la production de pâtes a augmenté de 57 %, passant de 9,1 à 14,3 millions de tonnes. Avec 3,2 millions de tonnes par an, l’Italie produit près d’un plat de pâtes sur quatre consommés dans le monde et reste devant les Etats-Unis, la Turquie et le Brésil.

Brazil: 1st pasta producer in South America with 1.2 million tons produced in 2016 #WorldPastaDay #Spaghetti pic.twitter.com/vOH2UUuQi2 — Intern Pasta Org (@Int_Pasta_Org) October 25, 2017

Côté consommation, avec 23,5 kg par an, les Italiens sont toujours largement en tête, devant les Tunisiens (16 kg) et le Venezuela (12 kg) tandis que les habitants du Salvador, les plus petits consommateurs, se contentent d’un petit kilo par an, selon des chiffres de l’Union des associations de fabricants de pâtes alimentaires de l’UE.

D’après Coldiretti, le premier syndicat agricole du pays, 20 % des familles italiennes préparent encore les pâtes à la maison, une tendance favorisée par le succès des émissions de cuisine et sites Internet.