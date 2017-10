Chômage: Forte baisse en septembre avec 64.800 demandeurs d’emplois en moins

La ministre du Travail Muriel Pénicaud arrive à Matignon le 17 octobre 2017. — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Emmanuel Macron peut respirer. Même si officiellement le gouvernement ne prête plus attention aux chiffres mensuels du chômage, le nombre d’inscrits à Pôle emploi reste une variable très scrutée. Et après deux mois consécutifs de hausse pour la catégorie A, cette dernière est en baisse en septembre, avec 64.800 inscrits en moins (-1,8 %), selon les derniers chiffres de Pôle emploi communiqués ce mardi.

La catégorie B (chômeurs ayant une activité réduite) est en recul de 1 %, la catégorie C (plus de 78 heures travaillées dans le mois) enregistre en revanche une hausse du nombre d’inscrits (+3,2 % sur un mois). Au total, le nombre de chômeurs tenus de chercher un emploi (A + B + C) s’établit à 5,61 millions en septembre, en baisse de 0,5 % par rapport à août.

Dans le détail, la baisse du chômage bénéficie surtout aux jeunes (moins de 25 ans) avec une chute de 5 % du nombre d’inscrits en catégorie A. L’amélioration est moins marquée pour les 25-49 ans (-1,8 %) et nulle pour les plus de 50 ans (0 %).