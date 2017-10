Des yaourts La Laitière rappelés en raison d’un risque de morceaux de verres

Illustration d'un rayon de yaourts dans un supermarché. — MEIGNEUX/SIPA

Si vous êtes amateurs de yaourts La Laitière « nature sucré sur lit de pêches », c’est le moment de vérifier votre stock. La société Lactalis Nestlé Produits Frais, coentreprise des groupes agroalimentaires français Lactalis et suisse Nestlé, a lancé ce mardi une procédure de rappel « en raison d’un risque de présence de morceaux de verre ».

Ne pas les consommer, mais les détruire

Le lot concerné est commercialisé dans les magasins Système U et Casino depuis le 30 septembre avec pour date limite de consommation le 26 octobre. Ces produits sont identifiés par le code-barre 3023290007471 et l’estampille FR 53 054 005 CE.

Lactalis Nestlé Produits Frais demande « aux personnes qui en auraient acheté, et qui en détiendraient encore, de ne pas les consommer et de les détruire » et assure que « les autres lots et autres produits de la marque ne sont pas concernés ».