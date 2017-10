RSI : Des dirigeants ont-ils perçu des primes allant jusqu'à 10.000 euros ?

FAKE OFF Cette prime est bien moins élevée en réalité...

Le montant d'une prime versée à certains membres de la direction du RSI est pointé du doigt sur les réseaux sociaux. — SEBASTIEN SALOM-GOMIS/SIPA;

Un entrepreneur, s’appuyant sur une publication de la CGT, annonce que des dirigeants du RSI vont toucher une prime allant de 6.000 à 10.000 euros.

Cette prime correspond à une augmentation de la charge de travail de certains dirigeants.

Son montant est moins élevé qu’annoncé.

« Les dirigeants du RSI percevront jusqu’à 10.000€ de primes pour services rendus », s’émeut l’entrepreneur Eric Verhaeghe sur le site Décider et Entreprendre. Une annonce reprise par le site La Gauche m’a tuer et qui a été rapidement relayée sur les réseaux sociaux. Le régime social des indépendants étant plutôt réputé pour ses dysfonctionnements, au point qu’il est amené à disparaître sous sa forme actuelle, le montant des primes alerte.

Eric Verhaeghe s’appuie sur un document publié sur la page Facebook de la CGT RSI le 9 octobre. Le syndicat, majoritaire chez les agents du RSI, y affirme qu’une « prime Trajectoire de 6.000 à 10.000 euros pour services rendus » va être versée aux agents de direction, tandis qu’une prime de « 135 euros pour services rendus » sera reversée aux employés et cadres.

FAKE OFF

La direction du RSI infirme les montants avancés par le syndicat. Cette prime destinée aux agents de direction est de « 4.882 euros » en moyenne, détaille Stéphane Seiller, directeur général de la caisse nationale du RSI, à 20 Minutes.

Mais à quoi correspond-elle ? A une importante surcharge de travail, avance la direction. Explications : auparavant, le RSI était organisé en 25 caisses régionales et une caisse nationale. Depuis 2016, le nombre de caisses régionales a été réduit à 9. Les directeurs, directeurs adjoints, sous directeurs et agents comptables ont alors vu leur territoire s’agrandir considérablement, d’autant plus que le personnel de direction a été réduit de « 30 % », explique Stéphane Seiller.

Cette prime concerne potentiellement « 60 à 70 » personnes, ajoute le directeur général. « C’est un système de primes sur objectifs », ce qui signifie que l’entièreté de la prime ne sera pas versée si tous les objectifs ne sont pas remplis.

Négociation salariale

Quant à la prime de 135 euros versée aux autres agents, elle fait partie de la politique de négociation salariale, tout comme les augmentations à l’ancienneté ou individuelles, développe Stéphane Seiller. Deux primes qui correspondent à des situations entièrement différentes, mais qui, mises côte à côte, portent encore un coup au RSI, à l’image déjà bien écornée…

