Ikea s’offre la plate-forme de partage de services TaskRabbit

Bonne pioche ? Le numéro un mondial de l’ameublement Ikea va racheter la startup américaine TaskRabbit, qui permet de trouver dans son quartier un bricoleur amateur pour monter une étagère ou repeindre un mur.

