Chômage: 22.300 demandeurs d'emplois de plus en août après la hausse de juillet

Un Pole Emploi à Marseille, en PACA. — MickaÎl Penverne / 20 Minutes

D’après les derniers chiffres communiqués par la Dares et Pôle emploi, le chômage a poursuivi sa progression en août. Le mois dernier, 22.300 personnes sont venues gonfler les rangs de la catégorie A (demandeurs d’emplois sans aucune activité), qui compte désormais 3,54 millions d’inscrits.

En prenant un peu de recul, la hausse est aussi perceptible : sur trois mois, la catégorie A a accueilli 46.300 demandeurs d’emplois de plus (+1,3 %). En prenant en compte les catégories B (activité réduite courte) et C (activité réduite longue), on arrive à une hausse de 85.200 inscrits. Au final, en additionnant toutes les personnes tenues de chercher un emploi, on arrive au total de 5,646 millions de demandeurs d’emplois (+2,5 % sur un an).

Plus de commentaires mensuels

Comme il est désormais de coutume depuis l’élection d’Emmanuel Macron, le ministère du Travail ne commente plus les chiffres mensuels du chômage, jugés trop volatils. A la place, il propose des analyses trimestrielles, en se basant sur la définition du chômage au sens du Bureau international du travail (BIT). Il faudra donc patienter jusqu’à novembre pour connaître leur analyse.