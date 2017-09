Grand plan d'investissement: Miser sur la formation, une formule gagnante pour l'emploi?

Un PIC pour briser la courbe du chômage. Avec son « Plan Investissement Compétences » présenté ce lundi, le gouvernement affiche des ambitions élevées. Doté de 15 milliards d’euros sur cinq ans, ce plan vise à proposer une formation à près de deux millions de personnes, à savoir des « chômeurs faiblement qualifiés » et des « jeunes décrocheurs ».

L’objectif d’ici 2022 ? « Faire revenir 300.000 personnes dans l’emploi » affirme Jean Pisani-Ferry, auteur du rapport sur le grand plan d’investissement remis à Edouard Philippe. Pour justifier les moyens engagés, le rapport explique qu’une « part importante des personnes [éloignées du marché du travail] ne dispose pas des compétences recherchées par les entreprises ».

Nous allons former et accompagner vers l’emploi 1M de chômeurs faiblement qualifiés et 1M de jeunes décrocheurs. #GrandPlanInvestissement pic.twitter.com/F7Za57cr3f