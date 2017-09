Air France lancera Joon, sa «petite soeur» à coûts réduits, le 1er décembre

Air France a lancé sa nouvelle compagnie, Joon — LIONEL BONAVENTURE / AFP

La vidéo de présentation ressemble plus à un clip de Christine and the queens qu’au lancement d’une nouvelle compagnie aérienne. Et pourtant, ce lundi, Air France a bien donné naissance à Joon, sa nouvelle compagnie à coûts réduits. Présentée en juillet dernier, on en sait désormais un peu plus sur cette « petite sœur d’Air France ».

#JOON c’est une marque de mode, un bar avec vue, un assistant personnel, une chaîne à la demande et oh... ça vole aussi ! 😉🔵 #WeFlyJoon pic.twitter.com/BjmJlnllzT — Air France Newsroom (@AFnewsroom) September 25, 2017

« Un laboratoire d’innovation »

Au programme, quatre destinations moyen-courriers sont programmées au départ de l’aéroport parisien de Roissy-Charles de Gaulle dès le 1er décembre prochain : Barcelone (51 vols par semaine), Berlin (37), Lisbonne (28) et Porto (3). Côté tarif, le premier prix annoncé pour un aller simple est de 39 euros.

Dès le 1er décembre, @weflyjoon s'envolera vers 4 destinations en Europe, pour vite atteindre 119 vols/semaine 🇫🇷✈️🇪🇸🇩🇪🇵🇹 #WeFlyJoon pic.twitter.com/JtR7AxdlJa — Air France Newsroom (@AFnewsroom) September 25, 2017

Dès l’été 2018, Joon vous proposera de vous envoler vers Fortaleza au Brésil (deux vols par semaine à partir de 249 euros l’aller simple) ou Mahé, aux Seychelles (trois vols par semaine à partir de 299 euros l’aller simple).

Sur moyen & demain sur long-courrier, des tarifs attractifs qui s'adaptent au besoin du client (bagages, billet modifiable...) #WeFlyJoon pic.twitter.com/S0cyHEkGIN — Air France Newsroom (@AFnewsroom) September 25, 2017

Jean-Michel Mathieu, le directeur général de Joon, a indiqué lors du lancement que la marque « sera un laboratoire d’innovation, sous le regard bienveillant de sa grande sœur Air France ».

Marinières, ports usb et repas gratuits

Des pilotes d’Air France détachés seront aux commandes de ces vols. En revanche, Joon recrutera ses propres personnels de cabine, 140 hôtesses et stewards au total.

La marque, à l’esthétique léchée, entend également casser les habitudes côté dress-code. Adieu les uniformes habituels pour le personnel de bord (exception faite des pilotes), et bienvenue aux pantalons cigarette, marinières « revisitées », doudounes sans manches et autres baskets, confectionnés à partir de matériaux recyclés.

A bord, la marque, qui cible une clientèle jeune et active, proposera un port USB pour recharger les téléphones sur chaque siège. Les passagers pourront également « accéder gratuitement au streaming en vol » et profiter sur les téléphones, ordinateurs ou tablettes de séries télé, web TV ou à des programmes pour enfants.

Les clients sur les vols long-courriers pourront tester des casques de réalité virtuelle et se verront offrir des repas gratuits.