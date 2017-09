Transition écologique, innovation... Le gouvernement dévoile son plan d'investissement de 57 milliards d'euros

Transition écologique, innovation… Ce lundi matin à Matignon, le gouvernement a présenté le grand plan d’investissement, promis par Emmanuel Macron pendant la campagne électorale.

Au côté de son concepteur, l’économiste Jean Pisani-Ferry, le Premier ministre Edouard Philippe a donné les détails de ce plan quinquennal de 57 milliards d’euros, censé « amplifier l’effet » des « réformes économiques, fiscales et sociales » du gouvernement.

Avec quatre priorités affichées : l’innovation, la transition de l’état vers le numérique, la formation et la transition écologique. Cette dernière est la principale bénéficiaire : 20 milliards d’euros lui seront consacrés, dont 9 à la rénovation thermique des bâtiments, et 7 dans le but de « développer les énergies renouvelables ».

Seulement 35 milliards d’euros de nouveaux investissements

Neuf milliards d’euros iront à la transformation numérique de l’Etat, tandis que 15 milliards d’euros seront accordés à la formation et l’éducation et 13 milliards à l’innovation.

"Le niveau de formation, une arme de destruction massive du chômage" estime E.Philippe en lançant son grand plan d'investissement pic.twitter.com/VBWXavpPt3 — BFMTV (@BFMTV) September 25, 2017

Des 57 milliards annoncés, seuls 35 milliards peuvent être considérés comme de nouveaux investissements. Pour le reste, 10 milliards d’euros viendront financer la troisième tranche du Programme d’investissement avenir (PIA) lancé par François Hollande. Enfin, 12 milliards proviennent de programmes ou de dépenses déjà prévus, mais réorientés.