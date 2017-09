Livret A: Le gouvernement envisage «le maintien» à 0,75% pour un ou deux ans

Une illustration du Livret A — DENIS CHARLET AFP

Le gouvernement envisage de « garantir le maintien » du taux du livret A à son taux actuel de 0,75 % pendant un ou deux ans, car « logiquement il devrait être plus bas », a déclaré le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner mardi soir sur CNews.

« Nous travaillons à trouver une solution pour qu’il ne baisse pas » et pour « qu’on puisse garantir aux épargnants le maintien (…) à une échéance d’un an, de deux ans, à préciser (…) de ce 0,75 % », a-t-il dit.

Le livret A rapporte moins que l’inflation

Le livret A, le placement le plus répandu en France, dont les fonds servent essentiellement à financer la construction de logements HLM, est actuellement rémunéré à son taux le plus bas, qui rapporte moins que l’inflation.

Selon le journal L’Opinion, le gouvernement prévoit de bloquer la rémunération du livret A à son taux actuel pendant deux ans. Le gouvernement doit présenter son plan pour le logement la semaine prochaine en Conseil des ministres.