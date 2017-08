EN DIRECT: Ordonnances: A midi, on saura ce que nous prépare le gouvernement

11h27: Les grandes lignes déjà connues

Ce n'est qu'à 12h que nous connaitrons avec précision ce que le gouvernement concocte sur la réforme du code du Travail. Mais les grandes lignes sont d'ores et déjà connues. Elle modifie l’articulation entre les accords de branches et d’entreprises. Les premières conserveront la primauté sur les minima conventionnels, les classifications et l’égalité professionnelle notamment, et se verront confier la régulation des contrats courts (CDI de chantier, CDD). En outre, elles pourront décider de faire primer leur accord dans les domaines du handicap ou de la pénibilité par exemple. Sur les autres sujets de négociation, c’est l’entreprise qui primera.