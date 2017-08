RSA, accords d’entreprise, aspirateurs... Ce qui change le 1er septembre

Illustration. Formulaires de demande de RSA. — A. MOURAD/SIPA

Cette année encore rentrée rime avec nouveautés dans de nombreux domaines. Voici les principaux changements à noter à compter du mois prochain.

Revalorisation du RSA

Après une hausse de 0,3 % au 1er avril, le montant du revenu de solidarité active (RSA) sera de nouveau revalorisé ce 1er septembre : selon un décret publié au Journal officiel du 5 mai 2017, il augmentera de 1,62 % et son montant forfaitaire mensuel passera donc de 536,78 euros à 545,48 euros.

Publication des accords d’entreprise

A compter du 1er septembre 2017, les accords collectifs (d’entreprise, d’établissement, de groupe ou de branche) devront être publiés (au moins en partie) dans une base de données en ligne. Jusqu’au 1er octobre 2018, cette publication se fera de manière anonyme (sans les noms et prénoms des négociateurs et des signataires).

Hausse de la pension de retraite du combattant

La revalorisation dela retraite des anciens combattants prévue dans le budget 2017 se poursuit : passé de 674 euros à 702 euros le 1er janvier 2017, son montant annuel individuel progressera à nouveau au 1er septembre pour atteindre plus de 750 euros fin 2017, « soit une revalorisation de plus de 11 % entre le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017 », note le ministère de la Défense.

Des aspirateurs moins puissants et moins énergivores

Comme les ampoules, les téléviseurs ou les appareils à gaz, les aspirateurs sont eux aussi soumis progressivement aux nouvelles normes énergétiques de la directive européenne ecoConception. Ainsi à compter du 1er septembre, la puissance des aspirateurs à poussière sera notamment limitée à 900 W (contre 1600 W depuis 2014) et la récupération de poussières fixée à un minimum de 98 % sur sols durs, 75 % sur sols textiles (contre respectivement 95 % et 70 %), rappelle le site professionnel services-propreté.fr. Pour pouvoir être commercialisés au sein de l’UE, les aspirateurs devront également respecter de nouveaux critères en matière de niveau de puissance acoustique (inférieur ou égal à 80 dB ou d’émission de poussière (maximum 1 %). La durée de vie utile du moteur devra aussi être de 500 heures au minimum.