Réforme du Code du travail: FO ne manifestera pas le 12 septembre avec la CGT

Force ouvrière fait volte-face. Le syndicat « a pris la décision à l’unanimité de ne pas participer » le 12 septembre à la journée d’action à laquelle appellent la CGT et Solidaires contre la réforme du Code du travail, a annoncé ce mercredi son numéro un Jean-Claude Mailly.

Dans une interview filmée, diffusée sur le site internet des Echos, il justifie cette décision du bureau confédéral de FO, notamment par le fait que la réforme en germe a été menée après une « vraie concertation ».

Sur plusieurs sujets, « le gouvernement a fini par bouger »

En 2016, FO faisait partie du front syndical contre la précédente réforme, dont l’objectif était déjà d’assouplir les règles. Mais de la loi El Khomri, « on n’a jamais pu discuter (…) là on est dans une situation différente », « il y a eu un vrai dialogue social », estime le leader de FO.

« On part d’un projet ultralibéral, je ne dis pas qu’il ne l’est plus mais je raisonne toujours dans les négociations avec trois colonnes : ce qu’on obtient, ce qu’on évite et ce sur quoi on n’est pas d’accord. Et je suis sûr qu’il y aura des éléments dans les trois », poursuit Jean-Claude Mailly.

« On a fait notre travail de syndicalistes pragmatiques qui est de dire »

Sur plusieurs sujets, comme le poids des accords d’entreprise vis-à-vis des accords de branches, « le gouvernement a fini par bouger, peut-être insuffisamment, on verra demain », dit-il, satisfait que « la branche (soit) remise en selle sur toute une série de points ».

« On a fait notre travail de syndicalistes pragmatiques qui est de dire "on discute point par point" et après on se positionnera à la fin » pour dire « où ça va », « où ça va pas », ajoute-t-il.