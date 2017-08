Budget 2018: Quand Jean-Michel Blanquer contredit Emmanuel Macron

Le Ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer visite une école le 18 août 2017. — AFP

C’est bientôt la rentrée scolaire, et Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Education, a logiquement lancé une petite offensive médiatique. Parmi les différentes annonces faites ce lundi sur BFM TV et dimanche aux Echos, une en particulier a retenu l’attention : la hausse du budget du ministère en 2018. « On est en dessous de 50 milliards [d’euros], on va passer au-dessus » a expliqué Jean-Michel Blanquer.

Problème : cette déclaration contredit celle… d’Emmanuel Macron. Dans son discours prononcé sur la base militaire d’Istres le 20 juillet dernier, le président de la République promettait une augmentation du budget des Armées pour 2018, affirmant qu’« aucun budget autre que celui des armées ne sera augmenté ».

Emmanuel Macron aux militaires : "Aucun budget autre que celui des armées ne sera augmenté" en 2018 https://t.co/nSh0jIwrXD pic.twitter.com/gRU0R5PlW5 — franceinfo (@franceinfo) July 20, 2017

Alors qui dit vrai ? Y a-t-il eu de nouveaux arbitrages entre-temps ? Contacté par 20 Minutes ce lundi matin, le service de presse de l’Elysée renvoie la balle à Matignon, qui indique qu'Edouard Philippe « a répété à plusieurs reprises cet été que l'Education nationale faisait partie des budgets prioritaires ». Si elle était confirmée, cette augmentation du budget poserait de nouveaux défis économiques au gouvernement, qui a promis d’avoir un déficit public inférieur à 3 % en 2018.