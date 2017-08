Chômage : Pourquoi le nombre de demandeurs d’emploi augmente alors que l’économie redémarre ?

Illustration. Pôle Emploi. — GILE MICHEL/SIPA

Le nombre d’inscrits à Pôle emploi a augmenté en juillet.

Pourtant, d’autres indicateurs montrent une reprise de l’économie.

La tentation était trop grande. Après la publication des chiffres du chômage ce jeudi montrant une augmentation du nombre d’inscrits à Pôle emploi, Eric Ciotti n’a pas pu résister à la tentation d’incriminer la politique d’ Emmanuel Macron. Sur Twitter, le député LR sous-entend que le président ne doit pas s’arroger que les « bons » chiffres de l’économie française :

Puisque quelques résultats éco. positifs étaient attribués à Macron en toute logique ces mauvais chiffres lui incombent — Eric Ciotti (@ECiotti) August 24, 2017

Pour autant, les chiffres de Pôle emploi annoncent-ils un retournement ? Pour les spécialistes interrogés, il faut regarder plusieurs indicateurs avant de former un avis définitif. « On est dans une phase où il y a plus d’investissement, où le climat des affaires s’améliore, note Denis Ferrand, directeur général de Coe-Rexecode. La situation est meilleure du côté des entreprises ».

Une hausse positive ?

Un avis partagé par Eric Heyer, directeur du département « Analyse et prévision » à l’OFCE, pour qui «Pôle emploi donne un signal différent de celui de l’Insee [ pour qui le chômage baisse], et du moral des ménages ». Ce dernier indicateur, également calculé par l’Insee, montre que les craintes au sujet du chômage sont en nette baisse depuis un an (voir graphique ci-dessous).

Cette hausse du chômage serait donc à relativiser. Selon Eric Heyer, « si la crainte du chômage diminue, des personnes qui avaient perdu tout espoir de trouver du travail et qui n’étaient pas forcément inscrites à Pôle emploi [donc hors des statistiques] reviennent s’inscrire… et font mécaniquement gonfler le nombre de demandeurs d’emploi ».

Vases communicants

Pour Denis Ferrand, un autre levier a pu jouer : « on arrive à la fin de la montée en puissance du plan de formation décidé par François Hollande, rappelle l’économiste. Or, toutes ces personnes étaient inscrites en catégorie D [qui est en recul de 6 % sur trois mois]. Quand elles terminent leur formation, elles peuvent repasser dans la catégorie A, B, ou C [catégories où les inscrits doivent rechercher un emploi] ».

Un effet de vases communicants qu’il faut garder en tête lorsqu’on regarde les statistiques. Eric Heyer conclut par cet avertissement : « Dans tous les instituts économiques, on ne regarde que le chômage au sens du BIT (Bureau international du travail) car cela permet une comparaison internationale. »