Le groupe italien Fincantieri doit avoir la majorité absolue du chantier naval STX France, faute de quoi il n’y aura pas d’accord possible. C’est ce qu’a confirmé, ce mardi à l’AFP, le ministre italien des Finances, Pier Carlo Padoan. « Fincantieri doit avoir au minimum plus de 50 %, vu que les Coréens avaient les deux tiers » du capital de STX France, a-t-il déclaré, avant de rencontrer dans l’après-midi son homologue français Bruno Le Maire.

« C’est ce qui avait été décidé lors de l’accord précédent conclu avec la France », et cela reste une « nécessité », a insisté Pier Carlo Padoan. « Nous ne comprenons pas pourquoi un accord déjà conclu doit être renégocié », a ajouté le ministre italien. La France a rouvert cet accord en proposant aux Italiens de se contenter de 50 % du capital de STX France, aux côtés de l’Etat français, de Naval Group et des salariés.

Bruno Le Maire a rappelé, dans un entretien publié mardi dans le Corriere della Sera, que Fincantieri aurait la direction de STX France - mais non la majorité du capital - dans la mesure où son patron, choisi par le chantier italien, aurait une voix prépondérante au conseil d’administration en cas d’égalité. Mais pour l’Italie ce n’est pas suffisant, ce qui compte c’est la majorité absolue du capital, a insisté Pier Carlo Padoan.

