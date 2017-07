Croissance: Le FMI prévoit une reprise de l'économie mondiale, sauf aux Etats-Unis

Le Fonds monétaire international a de nouveau abaissé sa prévision de croissance aux Etats-Unis — Paul J. Richards AFP

La croissance de l’économie s’affermit au niveau mondial mais va ralentir aux Etats-Unis cette année et en 2018 par rapport aux précédentes prévisions, a estimé le Fonds monétaire international (FMI) ce dimanche.

« La production mondiale devrait enregistrer une croissance de 3,5 % en 2017 »

« La reprise de la croissance mondiale annoncée (en avril) suit son cours comme prévu : la production mondiale devrait enregistrer une croissance de 3,5 % en 2017 puis de 3,6 % en 2018. Ces projections inchangées masquent toutefois des différences entre pays. Aux Etats-Unis, la croissance devrait être inférieure aux prévisions d’avril, en partant essentiellement de l’hypothèse que la politique budgétaire sera moins expansionniste que prévu », explique l’institution économique internationale, dans une actualisation de ses derniers chiffres publiés en avril.

Global economy on firm footing; growth projected at 3.5% this year and 3.6% next year #WEO https://t.co/Ooby8bzrbV pic.twitter.com/wK6pr9sXiz — IMF (@IMFNews) July 24, 2017

En conséquence, les chiffres pour les Etats-Unis ont été révisés à 2,1 % cette année et en 2018 contre respectivement 2,3 % et 2,5 % envisagés au printemps, bien en deçà des 3 % visés par le gouvernement de Donald Trump.

De meilleures performances pour l’Espagne et pour l’Italie

A noter que le FMI prévoit également que la croissance devrait être un peu plus forte que prévu au sein de la zone euro grâce à de meilleures performances de l’Espagne, de l’Italie et, dans une moindre mesure, de la France et de l’Allemagne.

En Grande-Bretagne, la croissance devrait ralentir à 1,7 % (-0,3 point par rapport à avril) cette année, « en raison d’une activité plus faible que prévu au premier trimestre », même si elle devrait se maintenir à 1,5 % l’an prochain.

Growth forecasts up for euro area, Japan, China, and emerging and developing Asia; down for US #WEO https://t.co/SBCYjmCr4V pic.twitter.com/288y2AdNqJ — IMF (@IMFNews) July 24, 2017

Les prévisions ont été très légèrement relevées à 6,7 % (+0,1) cette année pour la Chine et 6,4 % (+0,2) en 2018 « en raison d’un niveau d’activité plus solide que prévu au premier trimestre, fruit de l’assouplissement précédemment consenti et des réformes liées à l’offre ». La Russie voit ses prévisions de croissance inchangées à 1,4 % pour les deux années sous revue, tout comme l’Inde à respectivement 7,2 % et 7,7 %.