VIDEO. Air France présente Joon, sa compagnie à coûts réduits

Des avions Air France - Illustration — ERIC FEFERBERG / AFP

La compagnie aérienne Air France a révélé ce jeudi le nom de sa filiale à coûts réduits, Joon, dont le principe avait été approuvé le 17 juillet par le principal syndicat français de pilotes.

Bienvenue à #JOON, dernière-née de la famille Air France ! A découvrir cet automne sur @weflyJOON pic.twitter.com/s9x4rWySjD — Air France FR (@AirFranceFR) July 20, 2017

Les vols Joon débuteront à l’automne

L’offre et les tarifs seront annoncés en septembre, et les vols moyen-courriers au départ de Paris-Charles de Gaulle débuteront à l’automne. Principal volet d’un nouveau plan stratégique baptisé « Trust Together » (la confiance ensemble), ce projet doit permettre au groupe de se relancer face à la concurrence de plus en plus vive des low-cost et des compagnies du Golfe.

Air France a toutefois précisé que « Joon ne serait pas une compagnie low-cost car il s’agit d’une offre décalée dont les standards de qualité restent fidèles à ceux d’Air France ».

Joon vise « une clientèle de jeunes actifs, les millennials »

La nouvelle compagnie, dirigée par Jean-Michel Mathieu [entre ainsi au comité exécutif d’Air France], vise « une clientèle de jeunes actifs, les millennials (les 18-35 ans), qui place le numérique au cœur de ses modes de vie ».

Selon le groupe aérien, « dans le portefeuille de marques du groupe Air France-KLM, Joon s’impose comme la petite sœur complémentaire d’Air France, qui donnera envie à ses clients de voyager aussi avec son aînée ».