Air France présente Joon, sa compagnie à coûts réduits

Des avions Air France - Illustration — ERIC FEFERBERG / AFP

La compagnie aérienne Air France a révélé ce jeudi le nom de sa filiale à coûts réduits, Joon, dont le principe avait été approuvé le 17 juillet par le principal syndicat français de pilotes.

L’offre et les tarifs seront annoncés en septembre, et les vols débuteront à l’automne. Principal volet d’un nouveau plan stratégique baptisé « Trust Together » (la confiance ensemble), ce projet doit permettre au groupe de se relancer face à la concurrence de plus en plus vive des low-cost et des compagnies du Golfe.