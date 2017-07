Impôts: La taxe d'habitation va baisser d'un tiers pour 80% des ménages dès 2018

C. Ape.

Paris le 23 novembre 2011. Illustration sur la taxe d'habitation et la redevance audiovisuelle. FRANCE - 2011. Stylo. Enveloppe. — A. GELEBART / 20 MINUTES

Emmanuel Macron l’avait promis. Lui président, supprimerait la taxe d’habitation pour 80 % des ménages. Oui, mais quand exactement ?

Selon les informations de franceinfo, les ménages dont le revenu fiscal ne dépasse pas 20.000 euros par an et par personne, verront leur taxe d’habitation baisser d’un tiers dès l’an prochain. Puis un tiers supplémentaire en 2019 et le dernier tiers en 2020.

Toutefois, l’exécutif n’a pas indiqué comment il comptait compenser le manque à gagner pour les communes, qui s’élève à près de 10 milliards d’euros.