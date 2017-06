Allocations chômage, diagnostics immobiliers, retraites… Tout ce qui change au 1er juillet

Illustration d'un contrat de location. — DURAND FLORENCE/SIPA

Nouveau mois, nouvelles règles. Comme chaque été, le début du mois de juillet coïncide avec la mise en application de nouvelles réglementations et de nouveaux tarifs. Tour d’horizon des principaux changements qui auront un impact sur votre vie quotidienne.

L’absence de vignette Crit’Air verbalisée à Paris

Fin de la « période pédagogique. Après six mois d’expérimentation (sans sanction) les automobilistes parisiens qui n’ont pas apposé la vignette Crit’Air sur leur pare-brise s’exposeront à une amende d’un montant de 68 euros à partir du 1er juillet 2017. La capitale, première Zone à circulation restreinte (ZCR) de France, a imposé depuis le 15 janvier le port de ce système de macaron. Cette vignette de diverses couleurs, délivrée par le ministère de l’Environnement, identifie les véhicules selon leurs émissions polluantes (oxydes d’azote, particules). Si vous ne l’avez pas encore commandée, il est plus que temps de le faire : dirigez-vous sur le site dédié www.certificat-air.gouv.fr., muni du certificat d’immatriculation (anciennement carte grise) de votre véhicule et croisez les doigts pour ne pas vous faire contrôler dans les 30 prochains jours (la durée indicative d’expédition).

Par ailleurs, la circulation des véhicules Crit’Air 5 sera restreinte. « Les véhicules légers, poids lourds et véhicules utilitaires légers portant la vignette Crit’Air 5 ne pourront plus circuler à Paris de 8h à 20h, du lundi au vendredi », précise la ville sur son site Internet.

Des allocations-chômage (légèrement) revalorisées

A partir du 1er juillet 2017, l’allocation minimale, la partie fixe de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) et l’allocation minimale pour les allocataires effectuant une formation sont revalorisés de 0,65 %. « Cette revalorisation concerne près de 94 % des demandeurs d’emploi indemnisés par l’Assurance chômage au 1er juillet 2017, soit environ 2,5 millions de personnes », a précisé l’Unedic. Dans le détail, l’allocation minimale passera ainsi au 1er juillet à 28,86 euros par jour (contre 28,67 actuellement).. À Mayotte, elle sera portée à 14,42 euros par jour.

Les diagnostics électricité et gaz obligatoires aussi pour les locations

Nouvelles obligations pour les propriétaires qui souhaitent louer leur logement vide ou meublé : à partir du 1er juillet, deux nouveaux diagnostics concernant les installations d’électricité et de gaz devront être réalisés par un professionnel accrédité et annexé au contrat de location du locataire. L’obligation porte dans un premier temps sur les immeubles antérieurs à 1975. Elle sera étendue à tous les baux dès janvier 2018. Les logements concernés sont ceux dont l’installation du gaz ou d’électricité a plus de 15 ans ou dont le dernier certificat de conformité date de plus de 15 ans.

Un seul format de plaque d’immatriculation autorisé pour les deux roues et quads

Une mesure qui fait grogner. A partir de ce samedi 1er juillet, tous les véhicules à deux ou trois roues motorisés, ainsi que les quads, devront être équipés d’une plaque d’immatriculation de 21x13 cm. Objectif officiel : « simplifier le contrôle des forces de l’ordre » en rendant tous les conducteurs égaux devant les radars. Et gare aux sanctions à partir de samedi : « Tout conducteur de véhicule intercepté avec une plaque non conforme, illisible ou amovible sera sanctionné d’une amende de 4e classe (135 euros) », précise le ministère. Toutefois, le contrevenant ne subit aucun retrait de points pour cette infraction.

Liquidation unique des retraites pour les « polypensionnés »

La liquidation unique des régimes alignés (Lura), instituée par la loi Touraine de 2014, entre en vigueur. A partir du 1er juillet, les personnes ayant cotisé à plusieurs régimes de retraite dits « alignés » (régime général, salariés agricoles, RSI), vont pouvoir bénéficier de la liquidation unique des pensions de retraite. Selon une note transmise au Conseil d’orientation des retraites par la Caisse nationale d’assurance-vieillesse (CNAV), consultée par Les Echos cette mesure technique se traduira « par une perte moyenne de pension de l’ordre de 0,9 % chez l’ensemble des nouveaux retraités qui y sont affiliés entre 2018 et 2037 ». Dans le détail, entre 2017 et 2030, deux tiers des polypensionnés venant de liquider leurs droits risquent de percevoir une pension plus faible. Mais entre un quart et un tiers toucheront, au contraire, plus d’argent.