Les soldes d’été vont-ils (encore) faire pschitt?

Affiche de ventes privées sur une vitrine à Paris le 5 janvier 2017. — GILE MICHEL/SIPA

Des soldes, pour quoi faire ? Alors que de plus en plus de clients dégotent les meilleures affaires lors des promotions qui foisonnent tout au long de l’année et pendant les ventes privées organisées en juin, la question se pose chaque été au moment du coup d’envoi des six semaines officielles de soldes. Au point que certains professionnels réclament une révision en profondeur du dispositif.

Un enjeu qui reste important

Selon un sondage Toluna pour LSA, auprès de 1.511 personnes, 73 % des Français prévoient de participer aux soldes d’été cette année, en recul de 4,4 points. Ce qui représente environ 2,2 millions d’acheteurs en moins.

Côté budget, les tendances diffèrent largement selon les enquêtes d’opinion. Cela va ainsi de 189 euros pour l’Ifop (+13 euros) à 318 euros pour Yougov (+18 euros) mais plus d’un Français sur deux (52 %) admet ne pas savoir encore quelle enveloppe il va consacrer à ses emplettes.

Malgré tout, pour les grands magasins, la période reste un enjeu important. Elle représente 12 % des ventes annuelles pour le Printemps et 8 % pour les Galeries Lafayette.

« Ça reste un moment privilégié, notamment pour la clientèle étrangère, pour qui c’est l’occasion de venir à Paris, et pour les amateurs de luxe, qui peuvent trouver des réductions sur des produits qui d’habitude ne sont jamais soldés », explique Agnès Vigneron, directrice des Galeries Lafayette Haussmann.

Un calendrier défavorable

Après, « c’est vrai que les démarrages sont moins flamboyants qu’autrefois », reconnait-elle. Un constat qui fait écho à celui dressé par Pierre Pellarey, directeur du Printemps : « Ces promos toute l’année contribuent à affaiblir les premiers jours des soldes ».

En cause, selon Agnès Vigneron, la longueur des soldes, passée désormais à 6 semaines, et « qui enlève un peu de sa vigueur et de sa théâtralisation » à l’événement.

Cette année, le calendrier apparaît particulièrement défavorable, soulignent beaucoup de commerçants, avec un début des soldes le 28 juin, soit quelques jours avant les grands départs en vacances des Français.

Animations, Uber et cartes cadeaux

Beaucoup de professionnels veulent néanmoins rester optimistes, comptant sur la météo pour réchauffer les envies de shopping.

Pour tenter de réenchanter l’événement, ils multiplient les attentions : petit-déjeuner offert aux premiers clients, prise en charge des courses, Uber pour ramener ses paquets à la maison… Certains comme les centres commerciaux Hammerson (O’Parinor, Italie 2…) jouent la carte de l’animation, en proposant des cartes cadeaux à leurs clients se présentant en maillot de bain, tongs et paréo.

Un regain de confiance de bon augure

« L’année a démarré un peu mollement pour le textile (-1 %) dans un contexte attentiste lié aux élections. Mais maintenant que cela est passé et que le beau temps semble être là, on peut espérer voir un effet de relance pendant la période des soldes », estime Yves Marin, expert consommation chez Wavestone, qui a interrogé plusieurs commerçants.

Pour lui, avec les indices de confiance qui s’améliorent depuis les élections, « toutes les conditions semblent réunies pour que cela se passe bien ».

Il prédit une progression des ventes de l’ordre de 2 % « si l’on inclut la période de pré-soldes et de ventes privées ». « Aujourd’hui, cela n’a plus de sens de distinguer les deux », estime-t-il.