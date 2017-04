Economie

IMPOTS C’est comme le printemps, ça revient tous les ans…

Dès mercredi, vous pourrez déclarer vos revenus sur le site impots.gouv.fr. Et oui, cette nouvelle vous ravit.

Cette année, les dates limite de déclaration vont jusqu’au 23 mai minuit pour les départements compris entre 1 et 19 et les non-résidents, jusqu’au 30 mai pour les départements entre 20 et 49 (Corse comprise) et jusqu’au 6 juin pour les départements 50 à 974/976, comme l'explique LCI.

Mode d'emploi

Vous avez jusqu’au 15 septembre pour payer vos impôts. En revanche, si vous optez pour le paiement en ligne, vous avez jusqu’au 20 septembre. Comme chaque année, la sanction sera la même pour les retardataires : une majoration de 10 %. Une erreur s’est glissée dans votre déclaration ou vous avez besoin de la retoucher ? Vous avez jusqu’au 1er août pour effectuer des modifications.

Pour les habitués de la déclaration en ligne, le procédé reste inchangé. Pour ceux qui veulent basculer sur le 100 % numérique, vous pouvez créer un compte sur le site. Pour celà, munissez-vous de votre numéro fiscal, inscrit en haut de la première page de votre déclaration. Vous trouverez le numéro d'accès en ligne est le numéro à 7 chiffres en haut de la première page de votre dernière déclaration de revenus. Enfin, votre revenu fiscal de référence se trouve sur votre dernier avis d'imposition sur le revenu.

