Economie

20 Minutes avec AFP

Le nouveau PDG d'Air France-KLM, Jean-Marc Janaillac - ERIC PIERMONT / AFP

REMUNERATION Il a succédé à Alexandre de Juniac en juillet 2016...

Jean-Marc Janaillac a gagné plus de 500.000 euros en six mois à la tête d’ Air France-KLM. La rémunération du PDG du groupe, arrivé en juillet 2016, a été précisée dans un document de référence déposé par le groupe auprès de l’Autorité des marchés financiers, l’AMF. Il a donc touché au total quelque 548.834 euros entre juillet et décembre 2016, dont 296.667 euros de rémunération effective, et le reste faisant l’objet de paiements différés.

Jean-Marc Janaillac est arrivé à la tête d’Air France-KLM pour succéder à Alexandre de Juniac, après avoir dirigé notamment Transdev, spécialisé dans la gestion des services publics de transports (trains, trams, bus), filiale de Veolia et de la Caisse des Dépôts.

>> A lire aussi : Qui est Jean-Marc Janaillac, le futur PDG du groupe Air France-KLM?

La rémunération du comité exécutif d’Air France au centre d’une polémique

En février dernier, a priori en raison d’une « mauvaise imputation comptable », l’entité Air France avait annoncé une augmentation de 41 % de la rémunération des membres de son comité exécutif pour 2016. Ce qui n’avait pas manqué de provoquer l’ire des syndicats.

Mais la direction a depuis rectifié ce chiffre. La progression est finalement de 17,6 % en 2016, soit 4 millions d’euros contre 3,4 millions un an auparavant.

Mots-clés :