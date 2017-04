Economie

Manon Aublanc avec AFP

Un train Intercité sur la ligne Paris - Caen - Cherbourg / Trouville - Deauville. - MYCHELE DANIAU / AFP

CONTRAT La moitié des usines françaises d’Alstom participent au projet. Cependant le contrat est moins cher que prévu…

Le constructeur ferroviaire français Alstom a annoncé, ce lundi, la commande de 30 trains par la SNCF pour ses lignes Intercités, d’un montant total de 250 millions d’euros, nettement moins élevé que le prix anticipé par l’entreprise publique.

Promis par le gouvernement depuis début 2016, l’achat de ces 30 trains était estimé à 360 millions d’euros fin février, selon une convention de financement signée notamment par l’Etat et la SNCF.

>> A lire aussi : Alstom remporte deux contrats pour plus de 300 millions d'euros auprès du géant allemand du rail Deutsche Bahn

Les rames seront mises en circulation en septembre 2018

La différence de prix tient notamment au détail de la commande finalement passée. Sur les 30 rames, 19 seront « au confort grandes lignes » (modèle Coradia Liner) et 11 « au confort régional » (modèle Regiolis). Le type de motorisation (électrique ou « bimode » électrique et diesel) et le nombre de places (165 ou 300) varieront aussi.

Ces trains seront affectés à partir de septembre 2018 aux lignes Intercités Paris-Amiens-Boulogne, Paris-Bourges-Montluçon, Clermont-Ferrand-Nîmes, Toulouse-Hendaye, Bordeaux-La Rochelle et Bordeaux-Limoges. Ils s’ajouteront aux 34 rames Coradia Liner commandées par la SNCF fin 2013, pour 350 millions d’euros, et dont les premiers exemplaires ont été livrés en novembre.

>> A lire aussi : Le gouvernement a-t-il vraiment sauvé le site Alstom de Belfort ?

La moitié des usines d’Alstom en France participent à la conception et à la fabrication des trains Coradia, assemblés à Reichshoffen (Bas-Rhin).

Mots-clés :