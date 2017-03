Economie

Manon Aublanc avec AFP

Alexander Dobrindt, le ministre des Transport allemand et le président du secteur transport d'Alstom, Henri Poupart Lafarge à Berlin le 20 septembre 2016. - John MACDOUGALL / AFP

Le constructeur ferroviaire français Alstom a annoncé, ce vendredi, avoir remporté deux contrats auprès du géant allemand du rail Deutsche Bahn pour un total de plus de 300 millions d’euros.

Ces commandes, qui font suite à un contrat-cadre conclu par la Deutsche Bahn et Alstom en 2012, concernent 53 trains régionaux Coradia Continental qui seront construits en Allemagne, selon un communiqué du groupe français.

L’un des principaux fournisseurs de train régionaux en Allemagne

Ces trains devraient entrer en service en 2019 et 2020, dans les États régionaux de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et Rhénanie-Palatinat (ouest) et Bavière (sud). « Avec plus de 220 automotrices livrées en Allemagne depuis 2008, Alstom est l’un des principaux fournisseurs de trains régionaux sur le marché », a déclaré Didier Pfleger, vice-président d’Alstom Allemagne et Autriche, cité dans le communiqué.

Circulant à une vitesse maximale de 160 km/h, les trains Coradia Continental sont composés de 3, 4 ou 5 voitures et peuvent transporter respectivement 155, 230 ou 266 passagers. Le contrat-cadre conclu entre Deutsche Bahn et Alstom en 2012 portait sur la livraison de près de 400 trains Coradia Continental. Les 28 premières voitures issues de ce contrat sont déjà en service depuis 2014.

