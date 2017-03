Economie

20 Minutes avec AFP

SONDAGE Seules 12% des personnes interrogées estiment que leur pouvoir d'achat a augmenté...

Le pouvoir d'achat reste une des principales préoccupations des Français. Plus de huit Français sur dix (81%) ont le sentiment que leur pouvoir d'achat a baissé au cours des dernières années, selon un sondage Ipsos Sopra Steria diffusé ce jeudi.

Les personnes interrogées sont 12% à estimer que leur pouvoir d'achat a augmenté, 7% jugent qu'il est resté stable, selon cette enquête d'opinion pour Radio France et France Télévisions.

Peu de Français parviennent à épargner

Lorsqu'ils font leurs courses alimentaires, les Français sont plus d'un tiers (37%) à faire attention à ce qu'ils dépensent à cinq euros près ou moins, 36% calculent à dix euros près et 27% sont à 50 euros près ou alors ne comptent pas vraiment.

Seul un tiers (35%) déclare réussir à mettre de l'argent de côté à la fin du mois.

Parmi les principaux candidats à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon est celui à qui on fait le plus confiance pour faire des propositions en matière de pouvoir d'achat (43%), devant Emmanuel Macron (38%), Benoît Hamon (34%), Marine Le Pen (28%) et François Fillon (20%).

*Sondage réalisé par internet du 25 au 27 mars auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatif de la population française de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.

