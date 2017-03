Economie

SOCIAL Le nombre d'inscrits sur les listes de Pôle emploi a reculé de 0,1%, soit 3.500 personnes de moins à la fin février...

C’est une très légère baisse. Après la quasi-stabilisation en janvier, le nombre d’inscrits sur les listes de Pôle emploi sans activité (catégorie A) a reculé de 0,1 %, soit 3.500 personnes de moins à la fin février. Il s’établit à 3.464.400, selon les chiffres publiés ce vendredi par le ministère du Travail. Si ce nombre augmente sur trois mois de 0,2 % (soit +6 500 personnes), il recule de 3,2 % sur un an (–113 900 personnes).

Baisse du chômage des jeunes

Au total, en prenant en compte les demandeurs d’emploi exerçant une petite activité (catégories B et C), il y avait 5.515.200 chômeurs à la fin du mois dernier. C’est une hausse de 0,5 % sur un mois (+28.800 personnes), de 0,9 % sur trois mois (soit +48.000 personnes) et de 1 % sur un an (+53.700 personnes). En comptant, les DOM, le nombre de personnes sans emploi était de 5.817.600.

« La baisse du mois de février concerne toutes les classes d’âge, y compris les personnes de 50 ans et plus. C’est également le cas pour les jeunes : le nombre de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans inscrits à Pôle emploi en catégorie A est désormais inférieur de près de 5 % à son niveau de mai 2012 », a indiqué, dans un communiqué, la ministre du Travail, Myriam El Khomri.

