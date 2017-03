Economie

Cinq ans après son lancement, Free Mobile compte 13 millions de clients. - M.ASTAR/SIPA

Free relance la guerre avec ses concurrents. L’opérateur a annoncé ce mardi 21 mars dans un communiqué le lancement d’un forfait incluant la 4G illimitée à 15,99 euros pour ses clients Freebox. Il s’agit en fait d’une amélioration du forfait phare de l’opérateur dans lequel on trouve aussi des appels, sms et mms illimités.... et depuis mardi dernier le roaming en illimité dans 35 pays toute l'année.

Ceux qui ne sont pas abonnés à la tripleplay de l’opérateur ne sont pas en reste. Leur forfait à 19,99 euros est agrémenté de 100 Go d’Internet en 4G. Les seuls à ne pas bénéficier des nouveautés sont les propriétaires de smartphone 3G. Ils resteront en effet limités à 3 Go de données par mois. Pas de panique pour ceux qui ont un smartphone compatible 4G mais qui ne captent que la 3G, ils auront quand même droit à 100 Go de data mensuel.

Par ailleurs, l’opérateur qui est régulièrement pointé du doigt pour la qualité de son réseau, dit couvrir 80 % de la population en 4G avec son propre réseau.

Déjà des annonces la semaine dernière

Mardi dernier, la société dirigée par Xavier Niel avait déjà annoncé une offre « qui ne [devait] pas plaire aux concurrents ». Il s’agissait de l’ajout de communications illimitées depuis 35 pays, essentiellement en Europe, et 5 Go de data par mois depuis ces mêmes pays.

Free Mobile devançait ainsi l’application des obligations européennes en matière de roaming. En effet, partir du 15 juin, les frais d’itinérance seront supprimés en Europe.

