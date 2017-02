Economie

François Bayrou propose une alliance à Emmanuel Macron, mercredi 22 février. - Jacques DEMARTHON / AFP

REACTION Hasard ou coïncidence ?...

Y aurait-il un « effet Bayrou » sur le CAC 40 ? Alors qu’il perdait environ 0,3 % avant la proposition d’alliance du président du MoDem à Emmanuel Macron en vue de la présidentielle ce mercredi après-midi, l’indice s’est repris et a retrouvé l’équilibre pour progresser de 0,1 % à 4 890 points à 16 h 45, juste après sa déclaration.

L'annonce de l'offre d'alliance de François Bayrou à Emmanuel Macron a correspondu à un rebond du Cac 40. - euronext.com

Alors, si corrélation n’est pas causalité, le ralliement possible du Béarnais au candidat d’En marche !, réputé libéral sur le plan économique, a rendu un peu plus crédible l’élection d’Emmanuel Macron à la présidentielle. Et donc potentiellement un quinquennat favorable au monde de l’entreprise, ce qui ne pouvait que réjouir les investisseurs.

/!\ Le $Cac 40 se reprend brièvement après la décision de #Bayrou de ne pas se présenter !https://t.co/xuOmCQPDRm pic.twitter.com/qOXpZ16He2 — Investir (@InvestirFr) February 22, 2017

