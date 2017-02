Economie

20 Minutes avec AFP

Le gouvernement veut simplifier le bulletin de paie tant sur le fond que sur la forme. - DURAND FLORENCE/SIPA

EMPLOI Cette nouvelle fiche de paie regroupe les cotisations par thème (santé, retraite, chômage) et mentionne les allégements de cotisations financés par l’Etat…

Près de 9 salariés sur 10 se déclarent « satisfaits ». Un rapport, remis ce lundi au gouvernement, tire un bilan positif de l’expérimentation du bulletin de paie clarifié dans dix entreprises pilotes, mais préconise des « adaptations » d’ici à sa généralisation en 2018.

Entre autres modifications, le bulletin clarifié regroupe les cotisations par thème (santé, retraite, chômage) et mentionne les allégements de cotisations financés par l’Etat. Il a été testé en 2016 par dix entreprises volontaires de 650 à 47.000 salariés, parmi lesquelles la Société Générale, BNP Paribas, Saint-Gobain, Safran, Solvay ou encore l’Afpa. Au total, près de 100.000 salariés en ont bénéficié.

Le « regroupement des cotisations par risques » très apprécié

88,3 % des salariés interrogés se déclarent « satisfaits de la nouvelle version » (23,3 % « tout à fait satisfaits et 65 % » plutôt satisfaits «), selon le nouveau rapport de la mission dirigée par Jean-Christophe Sciberras, DRH France chez Solvay, remis lundi aux ministres Myriam El Khomri (Travail), Christian Eckert (Budget) et Jean-Vincent Placé (Simplification). » Plus de 85 % « la jugent » lisible et « compréhensible ».

Les modifications qui plaisent le plus aux salariés sont le « regroupement des cotisations par risques » et « l’affichage du montant total versé par l’employeur » (net + cotisations salariales + cotisations patronales), deux changements qui ont satisfait 78 % des salariés.

Généralisé à toutes les entreprises début 2018

« Toutefois, certains salariés estiment que des libellés pourraient encore être améliorés », nuance le rapport. Cette réserve concerne essentiellement le « bloc relatif au montant, à l’assiette et au taux des cotisations et contributions d’origine légale et conventionnelle ». Par exemple, près d’un salarié sur deux (46 %) regrette la « suppression du nom des organismes auxquels les cotisations sont versées ».

Concernant sa mise en œuvre technique, le passage au bulletin clarifié a suscité « peu de dysfonctionnements », qui ont tous été « rapidement corrigés », et « au terme de l’expérimentation, les chefs de projet des entreprises pilotes estiment que le nouveau bulletin peut être créé sans difficulté majeure ». Le bulletin de paie clarifié a été étendu au 1er janvier aux entreprises de plus de 300 salariés et sera généralisé à toutes les entreprises début 2018. D’ici là, la mission préconise quelques « adaptations » liées notamment à l’entrée en vigueur du prélèvement à la source l’année prochaine.

