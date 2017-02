Economie

VOUS TÉMOIGNEZ Alors qu’une disposition de la loi Macron censée faciliter le changement de banque entre en vigueur, les internautes de «20 Minutes» se souviennent de leurs mésaventures...

Mais que diable sont-ils allés faire dans cette galère ? Depuis lundi, une disposition de la loi Macron sur la mobilité bancaire permet de transférer plus facilement son compte courant d’une banque à une autre. Il suffira désormais de fournir ses coordonnées bancaires à sa nouvelle domiciliation, qui se chargera de prévenir tous les émetteurs de prélèvement (opérateur de téléphonie mobile, fournisseur d’accès Internet…).

En effet, auparavant, la procédure pouvait relever d’un vrai parcours du combattant, comme le raconte Aline : « J’ai fait une demande de changement de banque le 6 janvier, et cela a mis plus de 3 semaines et demie avant que tout soit activé. » Et pourtant, les problèmes persistent, puisque sa conseillère « répond aux mails une fois sur deux ». Autre exemple, celui de Danielle, qui elle a mis… 3 mois : « Mon nouveau banquier a fait toutes les démarches mais cela n’a pas fonctionné, il a fallu que je les fasse moi-même. Une vraie galère. » Mais il ne s’agit ici que d’une question de temps. Pour Christophe, le transfert a viré au cauchemar. Après avoir fait ce changement, les fonds de ses comptes ont disparu de son ancienne banque, comme prévu, mais sa nouvelle banque dit n’avoir rien reçu. « Encore aujourd’hui, mon ancienne banque m’informe que tout a été transféré, raconte-t-il. Je contacte toutes les semaines ma nouvelle banque, qui n’identifie aucun dysfonctionnement. »

« Je n’ai pas eu l’impression d’avoir fait face à un casse-tête »

Heureusement, il existe quelques cas où l’opération s’est globalement bien passée. « J’ai déjà changé de banque 2 fois », commente Julien, dont la tâche a sans doute été facilitée puisqu’il « n’avait pas de crédit immobilier sur le dos ». Même son de cloche pour Justin, qui n’a « pas eu l’impression d’avoir fait face à un casse-tête administratif ». Pour lui, même si on n’est « jamais à l’abri d’une erreur », il suffit « d’être un minimum organisé », en prenant soin de bien ranger « tous ses identifiants (courriers, scans de RIB). » Bon, il l’avoue, il « travaille dans une banque ». Qu’importe, désormais, chacun devrait mener son transfert à bien plus facilement.

