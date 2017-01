AUTOMOBILE L'annonce intervient alors que Donald Trump a multiplié cette semaine les attaques contre les géants de l'automobile...

Les menaces du futur président américain commencent-elles à porter leurs fruits ? Le groupe Fiat Chrysler a annoncé dimanche la création de 2.000 emplois aux Etats-Unis au moment où les constructeurs automobiles sont sommés par Donald Trump de freiner leurs délocalisations vers le Mexique.

Le constructeur américano-italien investira ainsi un milliard de dollars d’ici à 2020 dans deux de ses usines dans le Michigan et l’Ohio où seront créés ces nouveaux emplois, assurant ainsi « renforcer sa base manufacturière » aux Etats-Unis, précise son communiqué publié à la veille de l’ouverture du salon automobile de Detroit.

L’annonce intervient surtout alors que le futur président américain, élu sur la promesse de ramener des emplois industriels aux Etats-Unis, a multiplié cette semaine les attaques contre les géants de l’automobile, accusés d’implanter leurs usines au Mexique pour y fabriquer à moindre coût des voitures destinées aux Etats-Unis.

Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax.