ARGENT Parmi eux, Bernard Arnault, le patron français de LVMH, se classe à la cinquième place…

Ils étaient déjà riches, les voilà encore plus riches. Les 500 plus fortunés de la planète ont gagné 237 milliards de dollars au total en 2016, selon le classement publié par Bloomberg.

Cela fait une augmentation de 5,7 % par rapport à l’an dernier, soit 474 millions dollars de plus par personne en moyenne. En additionnant toutes ces fortunes, les 500 plus riches de la planète détiennent ensemble 4.427 milliards de dollars.

Cette somme provient notamment du rebond des marchés actions aux Etats-Unis. L’indice Dow Jones Industrial a gagné près de 14 % en 2016, après un début d’année chaotique, et le S & P 500 près de 12 %.

La victoire de Donald Trump n’y est pas non plus pour rien, selon les spécialistes. Les investisseurs et entrepreneurs ont été « galvanisés par la politique pro-business du futur locataire de la Maison Blanche », estime Bloomberg.

Dans le détail, le milliardaire Warren Buffett arrive à la première place avec 11,8 milliards de dollars supplémentaires en 2016. Le fondateur de Microsoft Bill Gates engrange un gain de 9,8 milliards de dollars, devant le magnat du pétrole Harold Hamm (+8,4 milliards de dollars). Suivent ensuite Jeff Bezos (Amazon) avec 7,5 milliards de dollars, et le français Bernard Arnault, à la cinquième place avec ses 7 milliards de dollars.

