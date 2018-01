Grammy Awards: Carrie Fisher et Leonard Cohen récompensés à titre posthume

Leonard Cohen et Carrie Fisher. — AP/SIPA

Ils ont marqué leur époque, chacun à leur manière. L'actrice Carrie Fisher et le chanteur et poète de légende Leonard Cohen ont décroché dimanche des Grammy awards à titre posthume.

Carrie Fisher wins Best Spoken Word Grammy for the narration of her memoir, 'The Princess Diarist' #GRAMMYs pic.twitter.com/G04HGbum0K — Geeks of Color (@GeeksOfColor) January 29, 2018

Celle qui restera à jamais la princesse Leia de la saga Star Wars a reçu le prix du meilleur album parlé pour The Princess Diarist, plus d'un an après sa mort brutale, à 60 ans. L'actrice, décédée d'une crise cardiaque le 27 décembre 2016, l'a notamment emporté sur Bruce Springsteen et son album Born To Run, lecture de son autobiographie, et sur l'ancien candidat à la primaire démocrate américaine Bernie Sanders, qui avait enregistré avec l'acteur Mark Ruffalo une lecture de son livre programmatique Our Revolution: A Future to Believe In (Notre révolution: un avenir en lequel croire).

>> A lire aussi : Un an après la mort de l'actrice, sa fille lui adresse un message touchant

Dans The Princess Diarist» (la princesse au journal intime) Carrie Fisher, connue pour sa forte personnalité et son humour, livrait des anecdotes sur le tournage de Star Wars. L'album récompensé dimanche est un enregistrement de l'actrice lisant le livre.

Leonard Cohen récompensé pour «You Want It Darker»

Injustice réparée pour Leonard Cohen qui n'avait jamais remporté de Grammy de son vivant: le chanteur a décroché dimanche celui de «meilleure performance rock» pour la chanson You Want It Darker, dans laquelle il se disait prêt à mourir.

>> A lire aussi : Un recueil de poèmes inédits et d’illustrations de Leonard Cohen sortira en 2018

Leonard Cohen, décédé en novembre 2016, a beau avoir été une figure majeure de la musique avec des chansons légendaires comme Hallelujah ou So Long, Marianne, il n'a jamais connu de grand tube au sens commercial du terme et a toujours été boudé par les Grammy, les plus grandes récompenses de la musique américaine.

#LeonardCohen remporte un grammys posthume dans la catégorie Meilleure Performance rock avec la chanson You Want it Darker!



On fête ça avec notre #webradio en hommage au grand poète montréalais. https://t.co/z2d0rIXHvi #GRAMMYs pic.twitter.com/DXracHQiGY — ICI Musique (@icimusique) January 28, 2018

Son album You Want It Darker est sorti trois semaines avant la mort du chanteur canadien, à Los Angeles, à l'âge de 82 ans. Dans la chanson-titre, Cohen, qui aimait les réflexions métaphysiques, se disait prêt à affonter la mort. «Hineni, hineni,» chantait-il dans le refrain, utilisant un mot hébreu qui signifie «Je suis là», avant d'ajouter, accompagné par le choeur de la synagogue de son Montréal natal: «Je suis prêt, Seigneur».

S'il n'avait jamais remporté de Grammy pour une chanson ou un album, Leonard Cohen avait tout de même reçu une récompense pour l'ensemble de sa carrière en 2010. Il apparaissait aussi sur un album d'hommages à la chanteuse Joni Mitchell qui, emmené par la légende du jazz Herbie Hancock, avait été sacré Album de l'année en 2008.