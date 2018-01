VIDEO. Hugh Masekela, auteur de l'hymne pour la libération de Mandela, est décédé

Hugh Masekela en concert en 2006 à La Nouvelle-Orléans. — : Jeff Christensen/AP/SIPA

La légende du jazz sud-africain. Le trompettiste Hugh Masekela est décédé ce mardi à l’âge de 78 ans des suites d’un cancer. « C’est avec une immense tristesse que la famille de Ramapolo Hugh Masekela annonce son décès. Après une courageuse bataille contre un cancer de la prostate, il est décédé paisiblement à Johannesburg, entouré de ses proches », a annoncé sa famille dans un communiqué publié sur Twitter.

« La nation pleure un de ses talents à la signature la plus caractéristique », a souligné le président sud-africain Jacob Zuma. « C’est une perte incommensurable pour le monde de la musique et le pays tout entier. On n’oubliera pas sa contribution à la lutte pour la libération », a-t-il ajouté.

« Un baobab est tombé »

« Un baobab est tombé », a salué le ministre sud-africain de la Culture Nathi Mthethwa. « La nation a perdu un musicien d’exception (…) On peut sans hésitation dire que frère Hugh était un des grands architectes de l’afro-jazz et qu’il a élevé l’âme de notre nation grâce à sa musique intemporelle. »

A baobab tree has fallen, the nation has lost a one of a kind musician with the passing of Jazz legend bra Hugh Masekela. We can safely say bra Hugh was one of the great architects of Afro-Jazz and he uplifted the soul of our nation through his timeless music. #RIPBraHughMasekela pic.twitter.com/JVy47GA6aU — Min. Nathi Mthethwa (@NathiMthethwaSA) January 23, 2018

Il devient célèbre grâce à la trompette de Louis Armstrong.

Le musicien, né le 4 avril 1939 à Witbank, a reçu sa première trompette, qui avait été d’un prêtre engagé dans la lutte contre l’apartheid, Trevor Huddlestone, alors qu’il était adolescent. « Je l’ai prise et je me suis senti comme un poisson dans l’eau », racontait-il.

Louis Arsmtrong lui offre une trompette

En 1956, Louis Armstrong, l’idole de Hugh Maskela, entend parler du jeune et talentueux artiste et lui offre une trompette. « Louis Armstrong m’a envoyé une trompette et c’est comme ça que nous sommes devenus célèbres », confiera-t-il.

Hugh Masekela fuit l’apartheid au début des années 1960 et part étudier à Londres pour à la Guildhall School of Music. A New York, il devient le protégé de Dizzy Gillespie et Miles Davis.

Parmi ses plus grands titres figurent Grazing in the Grass et Bring Him Back Home où il demande la libération de Nelson Mandela. Il ne rentrera en Afrique du Sud qu’après la libération de ce dernier.