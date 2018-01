Françoise Hardy de retour en avril avec un nouvel album

Françoise Hardy en 2006. — BALTEL/SIPA

François Hardy va faire son retour en musique. Selon des informations du Parisien mercredi, la chanteuse de 74 ans aurait enregistré un nouvel album qui devrait sortir en avril. Il serait précédé d’un single courant février.

Selon le quotidien, on pourra découvrir 12 chansons inédites, certaines écrites par la Grande Sophie et Maissiat, sur le disque qui aurait été réalisé avec Erick Benzi.

« J’ai fait mon temps »

En 2016, François Hardy avait pourtant annoncé au même journal qu’on ne l’y reprendrait plus. Elle estimait avoir « fait son temps ». « Les albums d’hommages, j’ai assez donné. Et les albums tout court… C’est un tel chantier, apprendre une chanson me prend beaucoup de temps, enregistrer me prend beaucoup d’énergie », avait-elle déclaré. Apparemment, elle a changé d’avis.