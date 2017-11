Malcolm Young est mort, le fondateur du groupe de hard rock AC/DC avait 64 ans

Malcom Young est mort. Le guitariste du groupe de hard rock, qu’il avait fondé en 1973 avec son frère Angus Young, souffrait de démence depuis plusieurs années. Il était né en 1953 en Ecosse mais était de nationalité australienne.

Le groupe a annoncé la mort de Malcolm Young samedi 18 novembre.

La mort de Malcolm Young intervient quelques semaines après celle de son frère George. Tous les frères Young étaient ou sont musiciens, mais Malcolm était à l’origine, avec son jeune frère Angus, du mythique groupe de hard rock AC/DC. Dans son communiqué, le groupe a salué un « compositeur, guitariste, performeur, producteur et visionnaire qui nous aura beaucoup inspirés. »

« En tant que frère, il est difficile d’exprimer par des mots ce qu’il a signifié pour moi durant ma vie, le lien que nous avions était unique et très spécial », a réagi Angus Young sur Facebook vantant le gigantesque « héritage musical » que laisse son frère derrière lui.

Malcolm Young souffrait depuis plusieurs années d’une maladie neuro-dégénérative et de démence. En 2014, il avait dû quitter le groupe pour être soigné dans une clinique spécialisée de Sydney en Australie. Son neveu Stevie Young le remplace depuis, tout comme il l’avait remplacé en 1988 pour une tournée américaine. Les fans validaient unanimement ce choix de remplaçant par la capacité de Stevie Young à imiter le style de son oncle, notamment en jouant sur la même guitare que lui, une Gretsch JetFire Bird 1963.

>> A lire aussi : AC/DC n’est pas encore « au bout du chemin »

Compositeur et auteur avec son frère Angus, de toutes les chansons de AC/DC depuis près de 30 ans, Malcolm Young avait une grande culture blues et se voyait comme un continuateur des grandes heures du rock’n’roll des années 1950. Durant les concerts du groupe, Malcolm Young a toujours été plus en retrait que son frère Angus, véritable show-man intenable dans sa tenue d’écolier, mais assurait les parties de guitare les plus techniques.

>> Fan de hard rock ? Quel souvenir garderez-vous de Malcolm Young Quelle est votre chanson ou album préféré de AC/DC ?