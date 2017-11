VIDEO. Shaka Ponk: «Si le prochain "Star Wars" n'a pas d'effets spéciaux, tu vas faire la gueule non?»

Le groupe Shaka Ponk sort un nouvel album, The Evol' — Denis Rouvre

Shaka Ponk sort, vendredi 17 novembre, son sixième album studio, The Evol'. Et comme le groupe a beaucoup de choses à raconter, 20 Minutes accompagne cet événement avec une série d’articles dont voici le premier épisode : le studio.

Shaka Ponk sort un nouvel album, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il était attendu. Le groupe a pris son temps pour composer et créer The Evol', décidant pour la première fois de s’accorder deux ans de travail en studio. Un processus de création qui a mis les nerfs des fans à rude épreuve. Sur les réseaux sociaux de Shaka Ponk, on peut lire depuis des mois leur impatience. Malgré tout, le groupe n’a pas cherché à se dépêcher, préférant aller au bout de leur idée, ambitieuse, d’un album très travaillé, voire déstabilisant dans sa structure.

« On a de la chance, notre public est super fidèle au point de nous suivre quand on prend des directions inattendues, se félicite Steve. Je crois même qui c’est ça qui leur plaît le plus. » Il suffit d’assister à un seul concert de Shaka Ponk pour comprendre que le groupe brasse large, du fan de metal à l’adepte de hip-hop en passant par tous les âges et tous les statuts sociaux. « Ça nous rend hyper fiers d’avoir un public comme ça, explique Samaha. Les gens qui aiment notre musique n’ont pas d’œillères, ils kiffent et c’est tout, ils ne se demandent pas si c’est leur genre de musique ou le truc à la mode. »

Accusés de zoophilie

Quand on a un public comme ça, forcément, il faut le choyer. « Comme la plupart d’entre eux nous suivent surtout pour les concerts, on se doit d’être toujours à la hauteur, voire même au-dessus de la hauteur, rigole Frah. C’est pour ça qu’on travaille autant nos lives avec des décors, des vidéos, des chorégraphies… Si le prochain Star Wars n’a pas d’effets spéciaux, tu vas faire la gueule non ? »

Mais parfois, les réactions des fans surprennent les Shaka Ponk. Comme ça a été le cas lorsqu’ils ont dévoilé le visuel de ce nouvel album, le dessin d’une jeune femme embrassant le singe Goz, mascotte du groupe depuis ses débuts. « La pochette doit interpeller, explique Steve. On a vu des réactions très tranchées qui nous ont vraiment surpris. C’était très trash… » Frah reprend : « On voulait interpeller les gens. Le moins qu’on puisse dire c’est que ça a réussi. On a été accusé de soutenir la zoophilie ! A un moment je ne comprends pas les gens « hé ho, c’est du virtuel, c’est pas un vrai singe ! » »

Devant le début de polémique, le groupe aurait pu changer son fusil d’épaule. « Certainement pas ! Si on commence à se dire ça, on est mort, estime Steve. On se prend vachement la tête dans le groupe quand on fait les visuels. On n’a pas fait ça sur un coup de tête, c’est très réfléchi. Peut-être que cette affiche-là va mettre plus de temps que les autres à être comprise mais c’est pas grave. »

Et à la fin, Shaka Ponk et ses fans se retrouveront.

Dimanche, troisième épisode de notre série sur Shaka Ponk : les concerts.