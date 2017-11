VIDEO. Le rappeur Lil Peep est décédé à l'âge de 21 ans

Le rappeur Lil Peep dans le clip de «Benz Truck». — Capture d'écran YouTube

« Je redoutais cet appel depuis un an », s’est ému l’un de ses managers, Chase Ortega, sur Twitter. Le rappeur américain Lil Peep est mort ce jeudi à l’âge de 21 ans, victime d’une overdose, avance le site Uproxx.

Le jeune artiste new yorkais, Gustav Ahr de son vrai nom, s’était fait connaître sur YouTube avec ses chansons Benz Truck et The Way I See Things. En août, il avait sorti un album, Come Over When You’re Sober Pt.1.

Un mois plus tard, il se produisait sur la scène parisienne de La Maroquinerie. Pour beaucoup, Lil Peep, qui se distinguait par son style émo et ses cheveux teints, était considéré comme l’un des rappeurs les plus prometteurs.