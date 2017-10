VIDEO. Le pianiste et chanteur Fats Domino, précurseur du rock’n’roll, est mort

Fats Domino à New York (Etats-Unis), le 19 mai 2007. — Dino Perrucci/AP/Sipa

Le musicien américain Fats Domino, précurseur du rock’n’roll, est décédé ce mercredi à 89 ans, a fait savoir le bureau du médecin légiste de La Nouvelle-Orléans (Etats-Unis). La mort du pianiste et chanteur avait été annoncée peu avant par sa fille sur une chaîne de télévision locale.

Antoine « Fats » Domino Jr. a participé à l’évolution de la musique américaine et était considéré comme le roi du rhythm and blues. Il fut également considéré comme l’un des pionniers du rock’n’roll.

Un sens du rythme exceptionnel

Son embonpoint lui a inspiré son premier succès en 1949, The Fat Man(« Le Gros Homme »), souvent considéré comme le premier morceau de l’histoire du rock’n’roll. Son plus grand succès demeure Blueberry Hill, à côté d’autres tubes comme I’m Walkin' ou Ain’t It a Shame – rebaptisé ultérieurement Ain’t That a Shame.

Son sens du rythme exceptionnel a fait de lui une véritable légende. Les disques de Fats Domino se sont écoulés à plus de 65 millions d’exemplaires, selon son site officiel. Malgré une présence scénique hors norme, Fats Domino était un homme réservé et fuyait les médias. Il avait donné son dernier concert en 2007 où il est né, à La Nouvelle-Orléans.