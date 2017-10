Amir chante en duo avec sa femme Lital sur son nouvel album

Amir et son épouse Lital, aux NRJ Music Awards, en novembre 2016. — Laurent Vu/NMA2016/SIPA

Amir s’apprête à sortir son deuxième album «Addictions», le 27 octobre prochain.

L’album contient le titre «Idéale idylle» interprété avec sa femme, Lital.

Son premier album, «Au cœur de moi» avait été sacré disque de platine.

Après Au cœur de moi, sorti l’an passé et sacré disque de platine, Amir s’apprête à lancer son deuxième album, Addictions. Parmi les quinze titres figure Idéale idylle, dont il se demande dans les paroles si elle peut « durer toute la vie ». Une chanson qu’il chante en duo… avec son épouse, Lital.

« On n’est pas superstitieux », sourit le chanteur qui a expliqué à 20 Minutes la genèse de ce morceau. « C’est un choix artistique, spontané et pas du tout un truc réfléchi, calculé, assure-t-il. C’est la première chanson que j’ai écrite pour l’album. Avec mon équipe, on s’est dit que ce serait bien que ce soit le duo homme/femme du disque, mais on a eu du mal à trouver la voix féminine la plus appropriée. »

« C’est presque incohérent que cette chanson figure sur l’album »

Plusieurs pistes ont été évoquées et des artistes ont été contactées, mais Amir a eu le déclic lors d’un simple essai. « J’ai demandé à ma femme, qui sait chanter, si elle pouvait faire une voix témoin pour avoir une idée de ce que ça pourrait donner et pouvoir se projeter plus facilement. Au bout de quelques phrases, je lui ai dit : "Tu sais quoi ? Si ça ne te dérange pas - parce que ma femme n’a vraiment pas cette volonté de faire une carrière - et que c’est aussi spontané, aussi naturel, c’est ta voix que je voudrais avoir sur le disque". » Elle a accepté.

« Jusqu’à la dernière minute, ça a failli rester une chanson que j’aurais interprété seul, précise l’interprète de J’ai cherché. Le réalisateur nous a envoyé deux versions : l’une avec Lital, l’autre sans elle. Et puis, unanimement, on a décidé de garder le duo. C’était tellement beau. »

« C’est presque incohérent que cette chanson à deux voix figure sur l’album car mon épouse fuit le feu des projecteurs », s’amuse Amir avant de confier que, sur un plan personnel, il trouve « charmant » qu’il y ait « quelque chose de familial » à l’intérieur de son album.

Idéale idylle sera dévoilé au grand public le 27 octobre, jour de la sortie d’Addictions (Warner). En attendant, un premier extrait, Etats d’amour, coécrit par Amir et Nazim, est déjà disponible.