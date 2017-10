«L'Angleterre»: Bertrand Cantat dévoile sa nouvelle chanson

Bertrand Cantat aux Vieilles Charrues en 2014. — FRED TANNEAU / AFP

Bertrand Cantat, condamné il y a treize ans pour le meurtre de Marie Trintignant, a mis en ligne ce vendredi L’Angleterre, premier extrait de son album solo à venir.

« On dit que les temps ont changé, ce n’est pas le cas des Anglais, I want my money back (…) Et toi qui fuis l’inénarrable, de partout des Printemps arabes, tu crois à l’Eldorado. Je sais bien que l’espoir t’appelle, mais tu n’es pas une hirondelle qui annonce un nouveau printemps », chante l’ ex-leader de Noir Désir.

Cette chanson, qui parle donc du Brexit, du regain de conservatisme outre-Manche et des réfugiés, figurera sur son album qui sortira en décembre.