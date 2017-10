VIDEO. Priscilla Presley rend hommage au King avec un livre pour enfant

LIVRE Il s'agit d'un livre pour enfant adapté de la célèbre ballade « Love Me Tender »...

L'ex-femme d'Elvis, Priscilla Presley, à Beverly Hills — WENN

Priscilla Presley devrait publier un livre pour enfants à la fin de l’année, comme le révèle Billboard. L’ouvrage sera directement adapté de Love Me Tender, titre enregistré en 1956 par Elvis Presley à l’occasion du tournage de son film éponyme.

D’ailleurs, la chanson servira de titre au livre qui a été illustré par Stephanie Greagin avec un texte de Priscilla Presley, seule et unique épouse du King. Selon elle, il s’agit d’une « ode chaleureuse aux liens qu’entretiennent les enfants avec les adultes qui les aiment et les chérissent ».

Problèmes familiaux

Cette initiative fait également écho à une situation qui a secoué la famille Presley ces dernières années. En effet, Priscilla Presley a dû prendre soin de ses petits-enfants alors que leur mère, Lisa Marie Presley, s’enfonçait dans un divorce compliqué avec Michael Lockwood. Mais c’est aussi l’occasion de garder la mémoire du King vivante.

Love Me Tender sera publié par Dial Books for Young Readers et sera disponible à partir du 13 novembre prochain aux Etats-Unis.