Camélia Jordana, Depardieu, Zazie... Les meilleures reprises de chansons de Barbara

Camélia Jordana, Barbara et Gérard Depardieu. — ROMUALD MEIGNEUX/SIPA - DSK/AFP - VALERY HACHE/AFP

Reprendre une chanson de Barbara est considéré par beaucoup comme un défi périlleux.

A l’occasion des vingt ans de la mort de Barbara, plusieurs albums hommages sont édités. Mais de nombreux artistes ont déjà réinterprété des textes de la chanteuse il y a plusieurs années.

Petite sélection des meilleures reprises.

« On ne chante pas Barbara avec une voix de déménageur », taclait l’an passé William Sheller au sujet de l’album de reprises de l’auteure et interprète de L’aigle noir par Patrick Bruel. Ce dernier se défendait en disant qu’il fallait « désacraliser les icônes ». Mais il est vrai que reprendre une chanson de cette artiste est une gageure. Parce que la voix de Barbara habitait le moindre mot de ses textes et glissait en montagnes russes sur les mélodies, avec un phrasé et un rythme si particuliers Alors que l’on commémore les vingt ans de la disparition de la chanteuse, outre un vrai-faux biopic, plusieurs albums hommages arrivent en magasin et les reprises abondent. Petite sélection – subjective - des réinterprétations les plus émouvantes entendues ces dernières années…

« Septembre » par Camélia Jordana et Alexandre Tharaud

Camélia Jordana laisse s’écouler sa voix voilée sur ce morceau mélancolique interprété au piano par Alexandre Tharaud. Ce n’est pas la première fois que la jeune chanteuse reprend du Barbara – elle s’était auparavant penchée sur La solitude et Dis, quand reviendras-tu ? - mais Septembre lui va comme un gant.

Version disponible sur l’album Barbara d’Alexandre Tharaud, sortie prévue le 29 septembre (Warner Classics)

« La solitude » par Zazie

« Cette grande dame est en même temps classique et d’une modernité folle. Elle est rock’n’roll », déclarait il y a quelques mois Zazie pour la promo de l’album Elles & Barbara. L’interprète de Rue de la paix amène La Solitude sur un nouveau chemin, aux bordures éraillées, qui rappelle l’univers enténébré de Cyclo.

Version disponible sur l’album Elles & Barbara (Mercury)

« Une petite cantate » par Daphné

En 2012, soit bien avant Patrick Bruel et consorts, Daphné livrait un album de reprises plus ou moins inspirées. On retient notamment la réinterprétation, toute en légèreté, d’Une petite cantate. Une version qui porte ce morceau empreint de tristesse vers un versant plus lumineux et apaisé.

Version disponible sur l’album Treize chansons de Barbara de Daphné (Naïve)

« La solitude » par Gérard Depardieu

S’il y en a un qui est légitime à investir le répertoire de Barbara, c’est bien Gérard Depardieu, qui a partagé la scène avec elle pour le spectacle Lily Passion (dont l’album studio inédit sortira le 6 octobre chez Universal). « C’est tellement difficile de chanter tout ça parce que, c’est tellement elle », s’émouvait l’acteur au moment de la promo de l’album Depardieu chante Barbara. Des reprises qu’il a interprétées sur scène au théâtre des Bouffes du Nord en février et chantera à nouveau en novembre au Cirque d’hiver (Paris 11e), et parmi lesquelles on retiendra La solitude.

Version disponible sur l’album Depardieu chante Barbara (Because)

« Mon enfance » par Angelina Wismes

Il arrive que les candidats de télécrochets se risquent à défendre leurs chances avec une chanson de Barbara. Généralement, ils optent pour L’aigle noir – quitte à ne pas comprendre le sens des paroles et à privilégier la performance vocale. Angélina Wismes a fait un choix plus original pour les auditions à l’aveugle de la saison 2 de The Voice en reprenant Mon enfance. Cela a payé puisque les quatre coachs se sont retournés sur la prestation de la jeune femme qui avait alors 25 ans.

Elle s’imposera ensuite dans sa battle sur… L’aigle noir. Mais elle sera hélas éliminée lors de la première émission en direct. Cela ne l’a pas découragée de poursuivre dans la musique. En 2015, elle a ainsi sorti un album de reprises de Barbara.

Version disponible sur l’album A Barbara d’Angélina Wismes (MUSEA)

>> Et vous, quelle est votre reprise préférée d’une chanson de Barbara ? Partagez vos coups de cœur dans les commentaires ci-dessous ou en envoyant un message à contribution@20minutes.fr.