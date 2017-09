Brésil: Malade, Lady Gaga annule son concert au festival Rock in Rio

C’est la mort dans l’âme qu’elle a twitté la nouvelle. La chanteuse Lady Gaga ne peut assurer son show prévu à Rio de Janeiro vendredi, pour des raisons de santé. Deux jours après avoir annoncé qu’ elle était atteinte de fibromyalgie, une maladie provoque des douleurs multiples et diffuses, accompagnées de troubles d’humeur, la chanteuse américaine renonce à participer au festival Rock in Rio.

« En raison de fortes douleurs, Lady Gaga n’est pas en mesure de se présenter sur scène », a précisé le service de presse du festival dont elle était la principale tête d’affiche.

« Brésil, je suis dévastée, mais je ne me sens pas assez bien pour venir à Rock in Rio. Je suis prête à tout faire pour vous mais je dois prendre soin de mon corps », a déploré la chanteuse pop américaine sur Twitter.

Brazil, I'm devastated that I'm not well enough 2 come to Rock In Rio. I would do anything 4 u but I have to take care of my body right now.